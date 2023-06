Adán Augusto López dejará Gobernación este viernes 16 de junio

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que el viernes dejará su cargo, pues desea ganar la encuesta de Morena que le permita encabezar la Defensa de la Cuarta Transformación como candidato presidencial.

Al salir de Palacio Nacional, luego de una reunión de Gabinete con el primer mandatario, se le preguntó si le ofreció su renuncia a López Obrador, a lo que respondió que no le gusta la palabra renunciar, así que le pidió al presidente que lo releve del cargo.

“Yo no voy a renunciarle, he pedido al presidente que me revele del encargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal”, dijo el tabasqueño.

Asimismo, expresó que arrancará su campaña para atraer la simpatía de los militantes de Morena el próximo lunes en un “estado grande de Occidente”.

Al igual que el funcionario, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal son las figuras del partido que han levantado la mano para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 10 de junio, ante miles de personas que se dieron cita en el estadio Aurelio López Ríos en el municipio de Tecamachalco, Augusto López anunció que ese era su último evento público en Puebla como funcionario federal.

“Ha llegado el momento de tomar las decisiones y emprender otro camino le dije que iba, pero pero va a ser el último evento público que yo tenga en Puebla como secretario de Gobernación”, dijo.

Fuente: El Sol de México