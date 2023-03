TV Azteca mantuvo sin paga por 9 años a Carlos Rivera.

Comparte esta Noticia

Carlos Rivera se encuentra en un gran momento en su carrera artística, pero tras salir de La Academia, pese a ser ganador, no le fue muy bien.

El cantante contó en un podcast lo mal que la pasó durante el tiempo que perteneció a Tv Azteca:

“La Academia es un proyecto con el que siempre voy a estar agradecido, porque sí me cambió la vida, me transformó y a mí familia también”, dijo.

Sin embargo, tras finalizar el reality, nunca le cumplieron los planes que le habían prometido. “Pasaron unos meses y a mí me pusieron en una banca”, señaló.

“Yo duré 9 años con contrato, pero con un contrato en el que no me pagaban exclusividad, o sea, era exclusivo, pero no me pagaban nada, a veces no había ni para pagar la renta, pero bueno, yo tenía ese contrato y ni modo”, agregó.

Tras lograr firmar un acuerdo para que lo dejaran ir, Rivera comenzó a tomar los proyectos de su elección y de este modo llegó al teatro musical, con lo que catapultó su carrera. Actualmente es uno de los artistas mejor cotizados en méxico en su género, y se estima que sus ingresos llegan al medio millón de pesos mensuales, cuando en su tiempo en TV Azteca no llegaba ni a los 20 mil.