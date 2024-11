‘Una invasión suave a México’, la propuesta de Trump para combatir los cárteles de droga

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió que de ganar las elecciones celebradas a inicios de noviembre del 2024, enviaría a las fuerzas especiales de EU a México para asesinar narcotraficantes; sin embargo, tras su triunfo electoral, ahora el equipo de Trump está evaluando “una invasión suave” a México.

De acuerdo con una fuente cercana a Trump, el equipo del republicano ha expresado la idea de enviar fuerzas especiales estadounidenses de manera encubierta para asesinar a los líderes de los cárteles, de acuerdo con un artículo en la revista estadounidense Rolling Stone.

En estas propuestas se incluyen ataques con drones, ataques aéreos contra la infraestructura del cártel o los laboratorios de drogas, el envío de entrenadores militares y “asesores” a México, el despliegue de equipos de matanza en suelo mexicano, la guerra cibernética contra los capos de la droga y sus redes, así como la autorización para que las fuerzas especiales realicen una serie de redadas y secuestros de figuras notorias del cártel.

Aunque una de las promesas de campaña del exmandatario estadounidense fue “declarar la guerra” a los carteles mexicanos, la propuesta de una “invasión suave” habría sido el plan preliminar que el propio Trump aceptó en conversaciones privadas de este año.

Pero, “¿Hasta qué punto debemos invadir México?” Es la pregunta de un alto miembro del equipo de transición de Trump citada por los periodistas. ‘Esa es la pregunta”, señaló el medio.

Según el asesor citado por Rolling Stone, hasta el momento no existe claridad sobre hasta qué punto llegaría este plan; no obstante, “Si las cosas no cambian, el presidente todavía cree que es necesario tomar algún tipo de acción militar contra estos asesinos”.

Sin embargo, el presidente electo planea advertir al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum detener el flujo de fentanilo a Estados Unidos, de alguna manera, en un lapso estimado, o de lo contrario “enviará al ejército de los Estados Unidos a México”.

El artículo destacó que los miembros del gabinete de Donald Trump han respaldado la idea del republicano para que intervengan las fuerzas armadas en México, tal es el caso del senador Marco Rubio, a quien Trump eligió para servir como secretario de Estado.

Mientras que el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz presentó el año pasado una ley que autorización el uso de la fuerza militar para atacar a los cárteles de la droga en México, afirmando que “le daría al presidente recursos militares sofisticados de ciber, inteligencia y vigilancia para interrumpir las operaciones de los cárteles que están poniendo en peligro a los estadounidenses”.

Fuente: El Financiero