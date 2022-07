Vaya venganza: motociclista creó perfil falso del policía que lo infraccionó en Chetumal, y lo utiliza para insultar y acosar mujeres.

Comparte esta Noticia

Menuda venganza: un chetumaleño decidió vengarse del policía que lo infraccionó, robando su identidad para crear un perfil falso en redes sociales y así afectar su imagen, insultando a varias personas.

Los hechos ocurrieron hace unos días, cuando el agente de tránsito Fernando Ventura Sausedo se dio cuenta que varias personas le estaban reclamando por portarse grosero con ellos.

“Me mandaron el link de las publicaciones donde yo los insultaba sin ningún motivo, e incluso acosaba a varias mujeres. Enseguida lo reporté, y al ver la foto de perfil me di cuenta de qué es lo que estaba sucediendo”, declaró el agente.

Resulta que el pasado jueves, mientras realizaba un trabajo de rutina, abordó a un motociclista identificado como E.A.N.L. conduciendo a exceso de velocidad y sin placas. El sujeto pidió que no lo infraccionaran debido a que no sabía con quién se estaba metiendo, pero el Tránsito no hizo caso.

El conductor le pidió su nombre y una fotografía, a lo que Fernando aceptó, pues estaba seguro que su actuar era justificado.

Con lo que no contaba es que esta persona crearía un perfil falso con sus datos, agrediendo a varias personas en grupos locales de Chetumal.

“Mis superiores tienen conocimiento de lo ocurrido, pero no quiero que me siga perjudicando, por eso hago un llamado a la ciudadanía para que lo reporten”. Fernando Ventura dijo que procederá a través de una denuncia a través de la Fiscalía General del Estado.