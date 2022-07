VIDEO “En buena onda no hagas que yo te agreda”: taxista amenaza a usuaria de Chetumal por “mojar sus asientos”.

Comparte esta Noticia

Una usuaria de taxi fue amenazada por el chofer de la unidad 1188, debido a que “mojó” con sus bolsas los asientos del vehículo, luego de que el conductor se negara a abrirle la cajuela para depositarla.

La fémina publicó el video en redes sociales, exhibiendo como el hombre la bajó en medio de la calle tras darse cuenta que había humedecido el asiento trasero de su auto.

“Yo le pedí desde el inicio que abriera la cajuela porque me agarró la lluvia y estaban mojadas mis bolsas, pero no quiso. Cuando se dio cuenta de su error me quiso cobrar casi 100 pesos extra por la lavada, y como me negué decidió bajarme, aunque me cobró el servicio completo”: detalló la mujer, en entrevista para este portal digital, Estosdías Online.

En el video incluso se escucha que el hombre descendió de la unidad para amenazarla: “En buena onda no hagas que yo te agreda”, le dijo el conductor, “te van a joder en la calle. Mira cuando te lo estoy diciendo”.

La afectada refirió que habló al Suchaa para denunciar este hecho y solicitar el nombre del chofer, pero no quisieron darle ese dato hasta que presente pruebas de que incurrió en una falta.

El líder sindical Julio César Castilla Zapata se ha negado a dar información sobre este hecho.