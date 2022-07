VIDEO: Influencers piden cancelar a Ángela Aguilar por promover conductas que afectan sus ingresos. 

Comparte esta Noticia

Varios influencers pidieron cancelar a la artista Ángela Aguilar, por considerar que sus recientes declaraciones son una amenaza para quienes perciben una fuente de ingresos a través de las plataformas como TikTok.

Todo inicio hace unos días, cuando la hija de Pepe Aguilar realizó un “Live” en su red social para platicar con sus fans, cuando de repente algunos comenzaron a enviarle dinero.

“Por favor no me envíen dinero. Yo solo quiero platicar con ustedes y pasar un rato divertido”, dijo la joven, aunque esto no impidió que le continúen enviando regalos digitales: compras que realizan los usuarios y que es transferido a los influencers en efectivo.

Ángela Aguilar pidió a sus fans detenerse, añadiendo que no es necesario que le envíen dinero, ya que las transmisiones pierden de esta manera su objetivo de lograr una convivencia entre el artista y sus seguidores.

Claro que esto no le gustó a varios influencers mexicanos, quienes criticaron a Ángela Aguilar por atentar contra su estilo de vida.

“Los LIVE no son para convivir. Son para que los creadores de contenido tengamos ingresos con las donaciones de nuestros seguidores. No me imagino lo que va a pasar con nosotros si los usuarios deciden hacerle caso a esa dizque cantante y nos dejan de apoyar. Se van a perder de muchos creadores”, declaró Rulo Z, un infkuencer de Monterrey cuyos videos consisten en espantar a perros callejeros distraídos con peluches gigantes de leones.

“Yo soy Laura Oficial”, una influencer de Veracruz que suele publicar videos de sus fiestas y vida nocturna, también se fue con todo en contra de la hija de la Dinastía Aguilar, puntualizando que esa opción de donar dinero está por una razón, por lo que no debe ser eliminada.

“Me parece una falta de respeto para quienes vivimos de esto que se viralice la reacción de Ángela. Es un trabajo real para nosotros el crear videos de contenido, y merecemos ganar con ello a través de las donaciones de nuestros seguidores. Si quisiera convivir de a gratis saldría con mis amigos”, declaró la joven de 21 años en un Live.

“Pepe Gul”, del Estado de México, presentó una solicitud en Change.org para recolectar firmas a fin de que TikTok cancele a Ángela Aguilar y sancione a todos aquellos que atentan contra el esquema de donaciones.

Pepe Gul, por cierto, se dedica a subir videos de sus victorias en Free Fire.