Vinculan a proceso a César Jáuregui por traición a la patria; continuará en El Altiplano

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CHIHUAHUA.- Un juez federal vinculó a proceso al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, por el delito de traición a la patria y ratificó la prisión preventiva que lo mantiene en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

La resolución fue dictada este domingo 25 de octubre de 2026 por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, durante la continuación de la audiencia inicial, que se prolongó aproximadamente nueve horas. El juzgador estableció dos meses para la investigación complementaria.

La causa federal está relacionada con la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, realizado en abril de 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Jáuregui de permitir la intervención de agentes extranjeros en una operación de seguridad en territorio mexicano sin la autorización correspondiente.

Durante el regreso del operativo en la Sierra Tarahumara, una camioneta del convoy sufrió un accidente en el que murieron cuatro personas. Entre ellas estaban dos ciudadanos estadounidenses identificados en investigaciones periodísticas como presuntos agentes de la CIA, además de funcionarios mexicanos.

La defensa cuestionó que existan pruebas suficientes para demostrar que el exfiscal autorizó o conocía la participación de los estadounidenses. El juez, sin embargo, determinó que había elementos para continuar el procedimiento penal.

Durante los dos meses de investigación complementaria, el Ministerio Público y la defensa podrán realizar diligencias y reunir elementos para el caso. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria y la responsabilidad penal deberá resolverse conforme avance el juicio.

Jáuregui también enfrenta una causa independiente en Chihuahua. El 22 de octubre fue vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público, dentro de una investigación de la Fiscalía General del Estado.

En ese procedimiento, el juez de control Luis Alberto Simental Ortega descartó vincularlo por coalición de servidores públicos, por lo que la causa estatal continuará únicamente por el delito admitido.

El juzgador local fijó igualmente dos meses de investigación complementaria. La defensa anunció que buscaría impugnar esa resolución.