Cozumel tendrá por primera vez vuelo directo desde Europa; conectará con Milán a partir del 24 de diciembre

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COZUMEL.- Por primera vez en su historia, Cozumel tendrá un vuelo directo desde Europa con la apertura de la ruta Milán Malpensa-Cozumel, que iniciará operaciones el próximo 24 de diciembre de 2026, anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

“Cozumel estrenará el primer vuelo desde Europa, conectando Milán-Cozumel, Cozumel-Milán. Seguimos abriendo nuevas puertas al mundo para que más visitantes, viajeras y viajeros descubran la belleza de Cozumel, de la Isla de las Golondrinas y todo lo que ofrece nuestro Caribe Mexicano”, expresó.

La nueva conexión será operada por la aerolínea Neos, perteneciente a Alpitour World, grupo turístico que moviliza a más de 3.3 millones de viajeros al año, y utilizará aeronaves Boeing 787 Dreamliner.

La Gobernadora reconoció las adecuaciones realizadas por Grupo ASUR en el Aeropuerto Internacional de Cozumel para hacer posible la operación de esta nueva conexión, así como los trabajos de promoción desarrollados de manera conjunta por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo del Estado para concretar la llegada de este nuevo mercado.

Mara Lezama destacó que esta nueva ruta fortalece la estrategia de diversificación de mercados internacionales y amplía las posibilidades de atraer visitantes europeos directamente a Cozumel, además de complementar las operaciones que Neos ya mantiene hacia Cancún.

“Detrás de cada vuelo hay oportunidades para nuestras y nuestros prestadores de servicios turísticos, hoteleras, hoteleros, restauranteras y restauranteros, artesanas, artesanos y comerciantes”, señaló la Gobernadora.

La nueva conexión permitirá que viajeros italianos y europeos lleguen directamente a la isla y puedan combinar su estancia con experiencias culturales, gastronómicas, arqueológicas y de naturaleza en Cozumel, la Riviera Maya y otros destinos del Caribe Mexicano.

Durante el primer semestre de 2026, el Aeropuerto Internacional de Cozumel registró más de 408 mil pasajeros, mientras que entre enero y agosto la isla recibió más de 5 millones 587 mil pasajeros de cruceros en mil 314 arribos.

Mara Lezama afirmó que el Gobierno del Estado continuará trabajando con la industria turística y las aerolíneas para ampliar la conectividad internacional y lograr que el éxito turístico se traduzca en prosperidad compartida y mejores oportunidades para las familias quintanarroenses.

“Bienvenidas y bienvenidos al Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones”, concluyó.