Vinculan a proceso a dos ex funcionarios de Playa del Carmen por aprovechamiento ilícito del poder

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo confirmó la vinculación a proceso de dos ex funcionarios de Playa del Carmen, por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y aprovechamiento ilícito del poder.

Se trata de Ariadne Guadalupe N. y Jorge Miguel Gerardo N., quienes se desempeñaron como secretaria particular de la presidenta municipal y director de asuntos contenciosos, respectivamente, durante la pasada administración municipal.

El pasado 12 de agosto el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción llevó a cabo la continuación de las audiencias iniciales de las carpetas de investigación en contra de ambos por los delitos antes mencionados, previstos y sancionados en el Código Penal del estado de Quintana Roo.

“En marzo del 2025 se inició carpeta de investigación por una denuncia interpuesta en contra de los funcionarios por utilizar el cargo que ostentaban para modificar documentos catastrales y ocupar predios que ya se encontraban en posesión”, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Habitantes del fraccionamiento Cristo Rey, de Playa del Carmen, fueron quienes interpusieron las denuncias por despojo de predios contra ambos exfuncionarios, que fueron detenidos en días pasados y puestos a disposición del juez que les requiere.

Como resultado de las audiencias, el juez de control del Distrito Judicial de Playa del Carmen vinculó a proceso a los investigados, fijando el plazo de dos y tres meses, respectivamente, para el cierre de la investigación complementaria.

De igual forma, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada para ambos investigados.

Fuente: La Jornada