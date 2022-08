Viral: mujer se come una largatija que venía en su hamburguesa, en Cancún.

Comparte esta Noticia



Una mujer cancunense denunció en redes sociales que en su comida de el día encontró una lagartija frita, sin embargo se dió cuenta demasiado tarde pues ya se habría comido la mitad. El gerente intentó solucionar lo ocurrido, pero la joven afectada decidió compartirlo en sus redes.

Esto fue lo que compartió:

El día de hoy después del medio día ordené una torta de arrachera al restaurante Mr. Bean ubicado en Av. Palenque aquí en Cancún mandándole un mensaje a su whatsapp empresarial, hice el pago y mi comida llegó en unos 15 minutos. El pedido incluía la torta, papas y ensalada”.

“Comencé a comerme la torta y sentí un sabor medio raro, pero continué porque tenía hambre. Fue cuando terminé la mitad cuando vi que entre la carne y pegada a una papa estaba una LAGARTIJA FRITA sin cola”.

Tras su SORPRESA y ASCO tomó varias fotos y fue al establecimiento a reclamar, los empleados estaban muy impactados y dijeron que podían regresar su dinero o que también podía esperar a que llegara el gerente.

“Esperé 20 minutos, cuando llegó el gerente no se presentó solo me dio la mano y me dijo que le habían comentado lo que pasó. Me dijo que era “la primera vez” que les pasaba algo así y que qué era lo que quería. Yo le dije que me había comido una parte de la lagartija y que no sabía si me comenzaría a sentir mal, a lo que él procedió a decirme que si yo quería ir al doctor que él me llevaba, me dio un papel en el que él anotó “Silva” y un número de teléfono para que lo llamara cuando quisiera que me llevara al doctor. Después se llevó mi comida y me dijo que tuviera buen día”.

La mujer enfatizó que pidió acceder al área de preparación de alimentos y se dio cuenta que los cocineros no tienen cuidado de la limpieza y tan poco tienen las medidas sanitarias necesarias para la venta de comida.

“Ninguno usaba cubrebocas, malla para el cabello, o otro aditamento para asegurar la higiene de los alimentos. El lugar estaba muy sucio y hasta lleno de cucarachas. Fue por eso que decidí hacer público mi caso, para ver si así tienen más cuidado”, recalcó la mujer.