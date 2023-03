Wallmart de Playa del Carmen se encuentra en paro: sus trabajadores exigen el pago de horas extra y bonos.

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Esta mañana, poco más de 50 trabajadores de la sucursal del Walmart del centro de esta ciudad iniciaron una manifestación a las afueras de este inmueble, para exigir el pago de horas extras y un bono de 90 días que no ha sido otorgado de forma completa.

Con partes en mano, los manifestantes se mantienen a la espera de que algún directivo de esta empresa acuda a este lugar, para dialogar sobre estas prestaciones y les garantice, a su vez, una mejora de sus condiciones laborales.

Los denunciantes acusan también al gerente de esta sucursal, de nombre Rolando, de no querer “dar la cara”, para gestionar el pago de sus horas extras, y además de poner trabas para el pago de un bono anual de 90 días, el cual ya fue expedido, aunque de forma incompleta.

“Nos dijeron que una vez que el dinero se depositó ya no podían haber cambios, que teníamos que esperar hasta el otro año, porque este año ya era año perdido”, destacó una cajera.

“Además, no nos han dado aumento de salario. Trabajamos en pésimas condiciones, porque como empresa no nos cuidan como colaboradores. Tenemos mucha rotación de personal, y el gerente no nos quiere dar la cara”, añadió.

Otra manifestante, con altavoz en mano, acusó a la empresa de poner excusas para no pagar las horas extras, con el argumento que la sucursal no ha vendido lo suficiente.

“¿Cómo es posible que si somos una de las sucursales que más vende no tengan nada pagarnos? ¿Cómo es posible que el Walmart nuevo sí tenga y los trabajadores ya recibieron su bono?”, cuestionó.

‘Si piden horas extra es porque estamos vendiendo. Si piden horas extras es porque no tenemos personal y nos necesitan. Entonces, ¿por qué no nos van a dar el bono si nosotros nos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo?”, exigió.

Cabe mencionar que durante esta manifestación, personal de Walmart cerró las puertas de esta sucursal, para impedir que los manifestantes ingresaran.

Los trabajadores inconformes señalaron que no dejarán de manifestarse, hasta que la empresa cumpla con el pago de sus prestaciones laborales. (Agencia SIM)