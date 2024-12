“Ya no llegaba a los altos”: A Yuri le preocupa la voz de Luis Miguel

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri ha expresado su preocupación por el estado vocal de su colega y amigo de antaño, Luis Miguel. La reconocida cantante veracruzana comentó que tras asistir a uno de los conciertos del intérprete de La incondicional en la Ciudad de México, notó un evidente desgaste en su voz, que ahora suena cansada y no alcanza las notas altas como antes.

“Fui a verlo con mi hija, porque mi hija es fan y sobre todo sus amiguitas, fui a verlo, pero no pedí verlo porque es muy raro. No es un compañero que le guste compartir, mejor me quedo con la idea de que algún día fue mi amigo, muy bonito y tan, tan (…) Lo que sí noté es que su gargantita no está igual porque tiene tanta chamba que no descansa, que bárbaro, como le hace. Esa voz tiene que descansar, no descansa nada, ninguna voz aguanta eso (…) Ya lo vi, muy deteriorada su voz, ya no llegaba a los altos”, dijo la cantante de La maldita primavera.

La relación entre Yuri y Luis Miguel se remonta a los años 80, cuando ambos artistas se encontraban en el auge de sus carreras. A pesar de la cercanía que compartieron, Yuri decidió no solicitar un encuentro con él tras el concierto, prefiriendo conservar los recuerdos de su amistad pasada. “Me quedo con la idea de que algún día fue mi amigo”, expresó la cantante.

La preocupación de Yuri por la voz de Luis Miguel se centra en el agotamiento que podría estar sufriendo debido a su apretada agenda de conciertos. “Esa voz tiene que descansar”, advirtió, destacando la importancia de cuidar el instrumento vocal para mantener su calidad.

