Yeidckol Polevnsky no se ha rendido, quiere ser la candidata de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ignoró la petición de la exsenadora Yeidckol Polevnsky, para que se revise la razón por la que fue excluida de la convocatoria para inscribirse en el proceso interno como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación. Ante esto, la diputada de Morena con licencia señaló que no solo a ella le están “jugando chueco” y no creyó que la comisión no le contestaría no solo a ella, sino a la Sala Superior, ya que esta reencauza su petición de que la registraran como aspirante en su juicio de defensa de los derechos político-electorales al órgano.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, la exfuncionaria morenista indicó que la comisión no podía negarle su solicitud ya que le asiste la razón y la justicia y ellos tenían un plazo, el cual, no respondieron, ni le enviaron ningún comunidad

Ignoraron toda la solicitud del mandato de la Sala Superior, dijo, lo que le obliga a meter un nuevo juicio de defensa de los derechos para que la sala le dé la orden a la Comisión de que me tienen que registrar, ya que con la negativa la están violentando, por una parte la Constitución política, los tratados internacionales que forma parte el país en el que se plantea garantizar los derechos de las mujeres a participar en todas las decisiones, puestos y candidaturas.

Asimismo, la expresidenta de la Cámara de Diputados por Morena explicó que la Comisión estaría violando la Ley de Partidos Políticos, la que las obliga a garantizar la equidad de género.

Polevnsky Gurwitz cuestionó la forma en que la Comisión no solo le cerró la puerta a ella, sino a todas las mujeres que quieren participar en procesos electorales.

“No soy la única, ni pido que me registren solo a mí, pero si hay tres hombres de Morena, debería haber tres mujeres también”, dijo.

A través de la señal de Heraldo Media Group, la exsenadora recordó que pidió licencia y fue a registrarse en tiempo y forma, cumpliendo con todos los requisitos. Polevnsky señaló que la pasaron a una sala anexa para que pudiera registrarse, mientras las otras “corcholatas” salieron por la parte de atrás, situación que acusó de vergonzosa.

Relató que tuvo que presentar una solicitud para que la Sala Superior hiciera algo al respecto y esta le dio su lugar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y la oportunidad de reivindicarse y un plazo, el cual, no fue cumplido.

Acusó a Claudia Sheinbaum de que fue la única mujer que se negó a que la exsenadora se registrara, mientras que los demás “corcholatas” aceptaron a que se registrara en el proceso interno de Morena.

Cuestionó además la decisión de que no se realizaran debates para elegir al próximo aspirante y destacó las cualidades que tiene cada participante de Morena. Sin embargo, apuntó que la única que no quiere que haya debate es la exjefa de gobienro capiutalina

Fuente: El Heraldo de México