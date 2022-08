Yeri Mua acusa a personal del INE de editar su foto para hacerla parecer ”más fea”.

Comparte esta Noticia

La influencer Yeri Mua acusó a través de su cuenta de Facebook a un grupo de trabajadores del INE de “discriminarla por ser bonita”.

Mediante un video, la joven con millones de seguidores en sus redes sociales, expuso que al pasar a la toma de datos y fotografía, una de las trabajadores le “hizo mala cara”, tras presenciar una discusión que había sostenido con una de sus compañeras a su arribo.

“Se me arruinó mi pinc** día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. O sea yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron”, contó a todos sus fans.

En otra publicación escribió: “No es posible que encima de que te atienden HORRIBLE en el INE del coyol y que te quieran poner a esperar a que te pasen en el sol a casi 40 grados 😭 TE TOMEN LAS FOTOS MÁS FEAS DEL MUNDO Y NI SI QUIERA TE PONGAN UN FILTRITO😓Pésimo servicio, me atendio pura w@nguill@ envidiosilla 🥺”.

“No por ser influencer te van a tratar bien”, le comentó una usuaria de Facebook, aunque la mayoría de sus seguidoras le externaron su apoyo.

Originaria de Veracruz, Yeri Mua tuvo sus inicios hace algunos años como youtuber que hacía tutoriales de maquillaje. Con el tiempo sus seguidores aumentaron y se convirtió en emprendedora, modelo e influencer.