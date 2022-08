Fallece la actriz Anne Heche, tras chocar su automóvil contra una casa en los Ángeles.

Comparte esta Noticia

La actriz Anne Heche ha fallecido a los 53 años de edad tras haber sido desconectada después de una semana a causa de ser victima de un accidente vial, cuando chocó su Mini Cooper contra una casa en un barrio de Los Ángeles, Estados Unidos.

Su familia fue la encargada de revelar la noticia del fallecimiento de la actriz después de haber sido desconectada en el hospital West Hills en Los Ángeles.

Cabe mencionar que los doctores el pasado jueves ya habían desahuciado a Anne que estaba siendo asistida por aparatos de respiración mientras se analizaba si sus órganos podían servir para ser trasplantados, pues la protagonista de «Seis Días y Siete Noches» era donante.

De acuerdo con un primer análisis de sangre hecho por la policía se detectó la presencia de drogas, como la cocaína, por lo que se presume que se encontraba bajo la influencia de este narcótico cuando perdió el control de su vehículo.

El accidente hizo que Heche quedará en coma debido a una lesión cerebral anóxica grave, según un comunicado de su representante que compartió con varios medios de comunicación.

Fue reconocida en el mundo de Hollywood por varias películas como: «Six Days, Seven Nights», «Psycho», » Know What You Did Last Summer», «Volcano», entre otras.

Asimismo estuvo nominada a un «Tony» por la obra titulada «Twentieth Century».

Finalmente Anne recientemente había tenidos papeles muy importantes en «Chicago», «All Rise» y participó en «Dancing With the Stars».