Yeri Mua rompe el silencio sobre su video con Naim Darrechi.

Comparte esta Noticia

CDMX.- La influencer Yeri Mua por fin rompió el silencio sobre el presunto video que está circulando en redes sociales y que protagonizó con el también influencer Naim Darrechi.

Y es que en los últimos días ha circulado una grabación entre una pareja muy comprometedora una de las cuales al parecer es Naim, con quien se le señala de haber tenido un fugaz encuentro en Cancún, y otra chica muy parecida a ella.

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN: Yeri Mua afirma que sus seguidores no le importan, sólo hacer dinero.

Por lo que sus seguidoras comenzaron a aconsejarle que en caso de que se trata de ella, aplique la Ley Olimpia para resarcir el daño.

Sin embargo en un video de TIkTok ella negó rotundamente que exista un video de esa categoría de ella.

Pero lo “turbio” fue que momentos después ella misma declaró que en caso de filtrarse un video de este tipo, sólo la favorecería al hacerla más famosa.

“Aunque a esa chica no se le ve la cara en el video que me mandaron, pero les puedo asegurar que no soy yo y mucho menos Naim, sino un actor que se dedica a la industria”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN: Yeri Mua anuncia su boda con un español, ¿Es Naim Darrechi?

Sin embargo por su comentario varios usuarios señalan que si se trata de ellos dos, y debido a la fama de Naim es posible que él la haya grabado sin su consentimiento.