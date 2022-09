150 colonias de Cancún sin agua. Aguakan responde la razón.

Comparte esta Noticia

CANCUN, Q. ROO, 12 de Septiembre.- Son miles de familias en Cancún las que han venido lidiando desde el sábado pasado por la falta del suministro de agua y en donde llega, se está limitando las horas y no tiene fuerza para subir a los tinacos.

De acuerdo al listado que comunica Aguakan se darían cortes de suministro por una falla, se tiene un impacto de más de 150 colonias en este destino, prácticamente toda la ciudad.

Aguakan argumenta que esta falta de suministro se deriva de la falla aparente en algunos cárcamos que se vieron afectados por la variación de voltaje de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que advertía desde el fin de semana anterior que se tendrían cortes y baja de presión, sin mencionar cuánto duraría la afectación.

La falta de suministro y baja presión comenzó a impactar desde el sábado a muchos de los hogares de este destino que no cuentan con una cisterna o sistema de almacenaje, sin embargo el domingo se hizo más evidente la falta de suministro y este lunes ya se suman cientos de miles de familias las que reportan la falta de liquido.

Muchas familias han tenido que recurrir a la compra de pipas para poder abastecerse del vital líquido, pagando precios de 250 para llegar 4 tinacos y hasta los 500 y hasta 800 pesos, lo que obliga a las familias a realizar gastos adicionales para no quedarse sin agua en el hogar, más aún porque la mayoría de la población trabaja y es hasta por la tarde y noche, cuando retorna a su casa, que se da cuenta que no tiene agua y que no tiene forma de abastecerse del líquido.

La empresa concesionaria de los servicios de agua potable, Aguakan reveló que la razón por la que varias zonas de Cancún se quedaron sin agua es por la falta de energía que se originó por un accidente automovilístico que impactó un poste de luz.

A través de un comunicado, la compañía señaló que esta problemática se acabará en cuanto la comisión de electricidad arregle el poste afectado, ya que el servicio de agua potable se realiza por bombeo y ante la falta de energía eléctrica, los cárcamos quedan fuera de operación.