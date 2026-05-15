Mara Lezama encabeza Mesa de Seguridad en Chetumal

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CHETUMAL.- Bajo la premisa de que la seguridad de las familias es una labor constante que requiere de la suma de esfuerzos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó este viernes la sesión de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo en la capital del estado. Durante el encuentro, se revisaron los resultados de las acciones y operativos que se despliegan actualmente en toda la geografía estatal para preservar entornos seguros.

En la reunión se enfatizó la importancia de mantener un trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, priorizando la presencia en territorio como herramienta clave para la prevención del delito.

La mandataria estatal señaló que el fortalecimiento de estos esquemas operativos busca garantizar tanto la atención oportuna a la ciudadanía como la protección de quienes visitan los distintos destinos turísticos de la entidad.

“Seguimos trabajando de manera conjunta, fortaleciendo la prevención y la atención oportuna para cuidar a nuestra gente”, manifestó Lezama Espinosa tras dar seguimiento a las estrategias de vigilancia.

Con estas acciones, el Gobierno de Quintana Roo reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para mantener la paz social y la seguridad en la Capital Mundial de las Vacaciones.