A defenderla, que es lo que toca ahora

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Signos

El morenismo quintanarroense cierra filas en torno a su Gobernadora.

Falta que lo hagan los colegas Gobernadores y el pleno representativo del morenismo nacional.

Si lo hacen, y si luego no se desmarcan tras la orden inapelable de Palacio Nacional, como en el caso del sinaloense Rocha Moya, quedará más que probada la calidad moral de la Gobernadora verdemorenista caribe frente a los ataques de sus enemigos de la ultraderecha -simulados de obradoristas-; su terrible desmentido oficial sobre el infundio de los vuelos millonarios de que es víctima será un pecado insignificante y para el olvido; y una vez que la Presidenta suscriba que el candidato sucesorio del Niño Verde es el elegido para sucederla a ella, la Gobernadora, todo será nada más que una anécdota olvidable de las tantas en la historia de los mejores hombres y mujeres destinados a la vida pública para servir a su pueblo y al interés superior de los demás.

(Claro que cabría esperar que en el laconismo absolutista presidencial se estableciera nada más que no, que Mara no. Que Rocha sí pero que ella no. Y punto. ¿Por qué? Porque sí. Porque el Niño Verde es esencial. Y porque hay que impedir que en plenas elecciones capitales para el oficialismo otra baraja más se mueva y se venga abajo el castillo de naipes.)

SM