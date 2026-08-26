García Cabeza de Vaca confirma que buscará la Presidencia en 2030; acusa persecución política

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CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca confirmó su intención de participar en la contienda por la Presidencia de México en 2030 y aseguró que trabaja en la construcción de un movimiento opositor que permita alcanzar la alternancia política, mientras acusó al Gobierno federal de impulsar una reforma sobre doble nacionalidad con dedicatoria para personas como él, que también poseen ciudadanía estadounidense.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el exgobernador de Tamaulipas despejó las dudas sobre sus aspiraciones después de haber declarado previamente que tenía “más ganas” de participar en política.

“Dije, con más ganas, quiero decir que sí”, respondió al ser cuestionado directamente sobre si buscará la candidatura presidencial.

García Cabeza de Vaca sostuvo que su objetivo es construir una alternativa frente al actual Gobierno y planteó como primera meta las elecciones intermedias de 2027, para posteriormente encaminar el movimiento hacia los comicios presidenciales de 2030.

Afirmó que será necesario sumar “esfuerzos, capacidades, talentos y voluntades” entre partidos opositores y ciudadanos, y aseguró que pretende participar más allá de las estructuras del PAN.

“Por supuesto que me interesa y por supuesto que quiero ser parte de la construcción de un gran movimiento de cambio en nuestro país, apoyando y respaldando a toda la resistencia, no solamente a mi partido”, manifestó.

El exmandatario, quien actualmente se desempeña como representante del PAN en América del Norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, aseguró que buscará convertirse en un “factor de unidad” entre distintas fuerzas opositoras.

García Cabeza de Vaca también arremetió contra la iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer constitucionalmente que quienes aspiren a la Presidencia de México o a una gubernatura tengan únicamente nacionalidad mexicana.

Consideró que la propuesta podría tener “nombre y apellido”, debido a que él nació en Estados Unidos y posee la ciudadanía de ese país, aunque sostuvo que también es mexicano por nacimiento al ser hijo de padres mexicanos.

Recordó que esa condición no le impidió desempeñarse como diputado federal, presidente municipal, diputado local, senador y gobernador de Tamaulipas.

El exgobernador consideró que obligar a quienes poseen otra nacionalidad a renunciar a ella para competir por determinados cargos públicos implicaría restringir sus derechos políticos.

“Nada más eso nos faltaba, pues ya mejor que mande una iniciativa que diga que solamente pueden participar los que estén afiliados a Morena”, ironizó.

También sostuvo que una modificación de esa naturaleza podría alcanzar a numerosos empresarios y políticos de los estados fronterizos que cuentan con doble nacionalidad.

La propuesta anunciada por Sheinbaum contempla modificar la Constitución para exigir que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura acrediten tener exclusivamente la nacionalidad mexicana. La mandataria argumentó que la medida pretende “cerrar la puerta al injerencismo”.

García Cabeza de Vaca rechazó además las acusaciones que pesan en su contra y sostuvo que el proceso penal que enfrenta responde a una persecución política.

El exgobernador permanece en Estados Unidos y reconoció que no pretende regresar por ahora a México ante la posibilidad de ser detenido mientras continúa su proceso judicial.

Aseguró que el origen del expediente está relacionado con la compraventa de un departamento en Ciudad de México y rechazó haber cometido delitos de delincuencia organizada o lavado de dinero.

Explicó que adquirió el inmueble por 14.3 millones de pesos cuando se encontraba en obra gris y posteriormente lo vendió por poco más de 42 millones, diferencia que atribuyó a las remodelaciones realizadas, el paso de los años y la plusvalía.

También afirmó que dos personas involucradas en el mismo expediente ya fueron absueltas, por lo que consideró debilitada la acusación en su contra.

García Cabeza de Vaca atribuyó las investigaciones a represalias por sus denuncias sobre presuntas operaciones de huachicol fiscal y sus señalamientos contra funcionarios federales.

El exmandatario reconoció asimismo que mantiene vínculos con autoridades y agencias estadounidenses desde el inicio de su trayectoria política y aseguró que durante su administración en Tamaulipas trabajó coordinadamente con siete agencias de ese país.

Negó que esas relaciones fueran clandestinas y sostuvo que forman parte de su actividad como político fronterizo.

Sobre el huachicol fiscal, afirmó que el fenómeno continúa durante la actual administración federal y estimó una evasión de 87 mil 856 millones de pesos entre 2025 y abril de 2026, cifra que atribuyó a sus propios cálculos.

Con la confirmación de sus aspiraciones, García Cabeza de Vaca se coloca anticipadamente en la carrera hacia 2030, aunque una eventual reforma constitucional que impida competir por la Presidencia a mexicanos con doble nacionalidad podría incidir directamente en sus posibilidades de buscar la candidatura.