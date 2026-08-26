Morena perfila a Santiago Nieto e Imelda Castro para gubernaturas de Querétaro y Sinaloa en 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena definió a Santiago Nieto Castillo e Imelda Castro Castro como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro y Sinaloa, respectivamente, con lo que ambos quedaron perfilados como virtuales candidatos del partido a las gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2027.

Las designaciones forman parte del proceso mediante el cual Morena comenzó a construir su mapa electoral para los comicios del próximo año, cuando se renovarán gubernaturas en distintas entidades del país.

Aunque formalmente los nombramientos corresponden a cargos de organización partidista, Nieto Castillo e Imelda Castro serán responsables de encabezar la estructura territorial y política del movimiento en sus respectivos estados, colocándolos en la antesala de las candidaturas.

En Querétaro, Morena eligió a Santiago Nieto Castillo, abogado y académico que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en instituciones relacionadas con el combate a la corrupción, la fiscalización financiera y los delitos electorales.

Nieto Castillo es licenciado y doctor en Derecho y ha ocupado la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

También ha desarrollado actividades académicas, de investigación y docencia en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Panamericana.

Su designación lo coloca en ruta para buscar en 2027 la gubernatura de Querétaro, actualmente gobernada por el PAN.

En Sinaloa, la definición favoreció a Imelda Castro Castro, senadora con licencia y una de las figuras con mayor trayectoria dentro de la izquierda de esa entidad.

Castro Castro es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con estudios de maestría en la misma área.

Durante décadas militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde llegó a ocupar la dirigencia estatal y una diputación local, antes de incorporarse a Morena en 2017.

Posteriormente llegó al Senado de la República, cargo del que solicitó licencia para asumir la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Su nombramiento adquiere especial relevancia por producirse después de la crisis política que derivó en la salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura y la posterior designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina hasta la conclusión del actual periodo constitucional.

Con Imelda Castro, Morena busca encaminar también su proceso sucesorio en Sinaloa y comenzar la organización territorial rumbo a una elección en la que estará en juego la continuidad del partido al frente del Gobierno estatal.

Las designaciones de Santiago Nieto e Imelda Castro se suman a las definiciones realizadas por Morena en otras entidades, conforme avanza la construcción de su estrategia para las elecciones de 2027.