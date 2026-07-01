A ocho años del triunfo de la 4T

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La última palabra

– Este 1 de julio se cumplen ocho años del triunfo electoral de Morena en 2018 que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Después de la fallida alternativa política del año 2000 –al no representar un cambio y mantener en el poder a los mismos grupos políticos–, en 2018 llegó al poder una nueva clase política, con un discurso de nación anti neoliberal, desplazando del poder al grupo político-económico que se instaló en palacio nacional desde 1982 con la llegada de Miguel de la Madrid Hurtado.

Como una forma de celebrar dicha fecha, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde La Mañanera este miércoles 1 de julio, el fortalecimiento del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México.

DE CULTURA A CIENCIAS

El Inerm dejará de estar adscrito a la Secretaría de Cultura y estará incorporado ahora a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SECIHTI. Tendrá estatus similar al Instituto Mora, por ejemplo.

Al convertirse en una institución de investigación y educación impartirá carreras, posgrados, seminarios, diplomados, con la tarea específica de desarrollar estudios sobre el avance de la derecha y la extrema derecha en México y el mundo, como nuevo fenómeno global, así como la expansión del discurso de odio.

Tanto la presidenta del país como la titular de la SECIHTI, Rosaura Ruiz Gutiérrez y el titular del Inerm, Felipe Arturo Ávila, destacaron la importancia de expandir estudios sobre estos nuevos fenómenos sociales bajo una perspectiva humanista y pensamiento crítico, así como construir propuestas en la materia.

El Inerm es un organismo dedicado al estudio de las tres grandes revoluciones en la historia de México: la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana y ahora la llamada cuarta transformación de carácter humanista.

A decir de lo expresado hoy en La Mañanera, lo que se busca es cambiar la narrativa masculina desde el poder, visibilizar a quienes habían sido borrados de la historia, como muchas mujeres, y agregar una visión de procesos colectivos amplios y pro derechos de los sujetos. Usted tiene la última palabra.