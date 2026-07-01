Sheinbaum aclara que el T-MEC seguirá vigente aunque EU no lo prorrogue por 16 años

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no dejará de estar vigente si el gobierno estadounidense decide no ampliar su duración por un nuevo periodo de 16 años, ya que el propio acuerdo establece que continuará en vigor durante los 10 años restantes y será sometido a revisiones anuales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la falta de una prórroga inmediata no significa el fin del tratado comercial, pues en cualquier momento, dentro de ese periodo de vigencia, los tres países podrán acordar una nueva extensión.

“No es una fecha límite hoy, sino que si no se envía la carta por parte de Estados Unidos en los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia, solamente que queda una revisión anual (…) si en cinco meses o en tres años las tres partes dicen: ‘Podemos prorrogarlo otros 16’, se puede prorrogar otros 16; es decir, no es que ya no se pueda prorrogar”, explicó.

Sheinbaum recordó que el mecanismo de “Revisión y extensión de la vigencia” del T-MEC contempla que, si Estados Unidos decide no extenderlo en esta etapa, el acuerdo permanecerá vigente hasta 2036 y será evaluado anualmente. Añadió que las condiciones bajo las cuales se realizarán esas revisiones podrán definirse en los próximos meses.

La titular del Ejecutivo también subrayó que una eventual salida definitiva de Estados Unidos del tratado requeriría la aprobación del Congreso de ese país, debido a que el T-MEC fue ratificado por los congresos de México, Estados Unidos y Canadá y forma parte de su marco legal.

Indicó además que México y Canadá ya notificaron formalmente su intención de renovar el acuerdo por otros 16 años, por lo que una eventual negativa de Washington durante la reunión prevista para este miércoles no implicaría la cancelación automática del tratado.

El encuentro está programado entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

La presidenta sostuvo que las negociaciones continuarán independientemente del resultado de esa reunión y adelantó que el próximo 20 de julio una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) viajará a México para continuar con la revisión del acuerdo comercial.

“El próximo 20, hoy lo van a confirmar, de julio, vendría a México un equipo de USTR para poder seguir con esta revisión. Entonces esto es lo que se va a definir hoy (…) en caso de que no se prorrogara por los próximos 16 años, sigue el trabajo conjunto; no es que hoy se acabe, sino que continúa el trabajo conjunto”, señaló.

Sheinbaum afirmó que el objetivo del gobierno mexicano es evitar incertidumbre para las inversiones, el empleo y la economía de la región, por lo que aseguró que México ha participado activamente en las negociaciones sin comprometer aspectos que considera fundamentales para el país.

“No queremos que eso ocurra. Es por eso México ha puesto todo de su parte, siempre con los límites evidentes que tenemos para garantizar el desarrollo de nuestro país, los empleos y las empresas también, siempre sin ceder cosas que no podemos ceder, desde la soberanía hasta otras medidas (…) porque tenemos nosotros también que poner en primer término de economía a las familias mexicanas”, concluyó.