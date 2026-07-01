Proponen reubicar a comerciantes del Boulevard Bahía al antiguo Teatro Ávila Camacho

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CHETUMAL.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chetumal planteó al Gobierno de Quintana Roo un proyecto para reubicar a los comerciantes instalados en la explanada de la Bandera, sobre el Boulevard Bahía, hacia un nuevo corredor comercial y gastronómico que se desarrollaría en las instalaciones del antiguo Teatro Manuel Ávila Camacho.

La presidenta del organismo empresarial, Adrienne Díaz Villanueva, informó que la propuesta busca fortalecer el Barrio Mágico mediante la creación de un mercado gastronómico que concentre alrededor de 20 establecimientos comerciales.

En entrevista, explicó que la iniciativa surgió a petición del Gobierno del Estado y actualmente se encuentra en proceso de elaboración.

“Nos pidieron trabajar en un proyecto y lo estamos haciendo. Este mercado gastronómico va a albergar alrededor de 20 giros, 20 empresas, en el Teatro Ávila Camacho”, señaló.

La dirigente empresarial adelantó que la propuesta será presentada durante agosto y contempla, además del espacio para los comercios, la construcción de un anfiteatro destinado a presentaciones de artistas y talentos locales, con el objetivo de generar mayor afluencia de visitantes a la zona.

Reconoció que, debido a la dimensión del proyecto y a los recursos que requerirá, su ejecución no concluirá durante la administración de la gobernadora Mara Lezama, aunque expresó su confianza en que las siguientes autoridades le den continuidad.

“Nosotros queremos que sean proyectos integrales. Sabemos que, por el costo y la magnitud que queremos para el Barrio Mágico, no va a terminar en una sola etapa, pero si lo hacemos por fases y con los recursos que ya se tienen, la idea es empezar el proyecto”, comentó.

En otro tema, Adrienne Díaz Villanueva se refirió a la situación económica que enfrenta Tulum, donde diversos establecimientos han cerrado sus puertas, y consideró que la disminución en la actividad turística está relacionada con la presencia de sargazo.

Indicó que el secretario general del Ayuntamiento de Tulum, Jonny Monreal, instaló mesas de diálogo con comerciantes para revisar la regularización de pagos fiscales y evitar que más negocios suspendan operaciones.

No obstante, aclaró que el problema no obedece exclusivamente al pago de impuestos, sino a la baja afluencia de visitantes que registra el destino en una temporada que calificó como inusual.

“Si la temporada es baja y Tulum ahorita tiene una situación específica de baja de turismo, en estas fechas es algo atípico para ellos”, expresó.

Finalmente, señaló que la Canaco mantiene acciones de apoyo para el sector comercial mediante programas de financiamiento y capacitación, como parte de la estrategia para fortalecer la actividad económica y contribuir a la atracción de turistas.