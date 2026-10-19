Abre Gobierno de Mara Lezama diplomado para fortalecer liderazgo y participación política de las mujeres

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CHETUMAL.– El Gobierno de Quintana Roo abrió el prerregistro para el diplomado “Derechos Humanos de las Mujeres: Liderazgo, participación ciudadana y política en Quintana Roo”, que se impartirá de manera virtual de febrero a abril de 2027. Como parte de esta iniciativa, se otorgarán 65 becas del 100 por ciento para mujeres con estudios de licenciatura.

El programa busca fortalecer las herramientas para ejercer y exigir los derechos humanos, ciudadanos y político-electorales, así como promover el liderazgo y la participación en las decisiones públicas desde las perspectivas de género, igualdad, no discriminación, interculturalidad e interseccionalidad.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que esta formación permitirá a las mujeres ampliar sus conocimientos para conocer, ejercer y defender sus derechos, además de fortalecer su intervención en la vida pública.

El diplomado tendrá una duración de 120 horas, distribuidas en cinco módulos de 24 horas cada uno: Derechos humanos y participación política; Identificación y prevención de las violencias; Protección y defensa de los derechos; Mujeres agentes de cambio; y Análisis de casos de violencia política.

Las sesiones se realizarán los jueves y viernes, de 17:00 a 21:00 horas. La modalidad virtual facilitará la asistencia de personas de los distintos municipios del estado sin que deban trasladarse a una sede.

La formación está dirigida a quienes cuenten, al menos, con estudios de licenciatura, preferentemente en ciencias sociales, jurídicas, administración pública, educación, trabajo social o disciplinas afines. Entre los perfiles considerados se encuentran personas servidoras públicas, integrantes de organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, miembros del ámbito académico y quienes busquen profesionalizarse o ampliar sus conocimientos en estas materias.

Las 65 becas completas estarán destinadas a mujeres con estudios de licenciatura, entre ellas servidoras públicas, académicas, integrantes de organizaciones civiles, lideresas comunitarias e interesadas en participar activamente en la vida pública.

Durante el preregistro no será necesario cargar documentos. Las personas solicitantes deberán proporcionar información personal, académica, laboral o comunitaria, explicar sus motivos para cursar el diplomado y señalar cómo aplicarían los conocimientos adquiridos.

El diploma será expedido por el Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (IFEDH) de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) y la Secretaría de las Mujeres, con el registro correspondiente ante la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

En la estrategia colaboran la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), el Poder Judicial del Estado, el Sistema DIF Quintana Roo, la CDHEQROO, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO).

Mara Lezama sostuvo que la preparación y el conocimiento de los derechos son fundamentales para fortalecer los liderazgos y avanzar hacia una mayor presencia de las mujeres en los espacios de decisión, en condiciones de igualdad.