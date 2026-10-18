PAN inicia encuestas en Quintana Roo para definir coordinaciones rumbo al próximo proceso electoral

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CANCÚN.- El Partido Acción Nacional (PAN) inició la aplicación de encuestas en los municipios de Quintana Roo para identificar a los perfiles que podrían encabezar sus coordinaciones de cara al próximo proceso electoral, informó su dirigente estatal, Reyna Tamayo Carballo.

La selección se desarrollará por bloques, de acuerdo con las prioridades fijadas por la dirigencia nacional. Tamayo Carballo calculó que la etapa correspondiente a Quintana Roo comenzará en aproximadamente un mes.

La presidenta estatal aseguró que el partido dispone de aspirantes y cuadros para competir en la siguiente elección, y explicó que las encuestas ayudarán a definir a los responsables de las coordinaciones.

En cuanto a las alianzas, señaló que el PAN mantiene abierta la posibilidad de formar una coalición con otras fuerzas políticas, aunque todavía no se ha establecido una fecha para concretar un acuerdo.

Estimó que entre finales de noviembre y diciembre habrá mayor claridad sobre esa posibilidad, conforme avancen los trabajos internos y se evalúe el escenario político.