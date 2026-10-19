Estefanía Mercado busca alianza con Atlético Dallas para impulsar el deporte en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal busca establecer una alianza con los directivos del Atlético Dallas para mejorar los espacios deportivos de Playa del Carmen, ampliar las oportunidades para los jóvenes y atraer al destino las pretemporadas del nuevo club, que tiene como figura emblemática al exseleccionado mexicano Javier “Chicharito” Hernández.

La presidenta municipal, Estefanía Mercado, sostuvo una reunión con representantes de la institución deportiva para explorar proyectos conjuntos que contribuyan al desarrollo del deporte y fortalezcan la infraestructura destinada a la práctica de distintas disciplinas.

La propuesta contempla recibir en Playa del Carmen las pretemporadas del Atlético Dallas, lo que abriría la posibilidad de aprovechar las instalaciones deportivas de la ciudad y generar nuevas oportunidades vinculadas con la actividad futbolística.

“Queremos que nuestra juventud tenga espacios dignos para entrenar, desarrollar su talento y alcanzar sus sueños”, expresó Estefanía al destacar la importancia de sumar esfuerzos con organizaciones deportivas.

La iniciativa busca fortalecer las condiciones para la formación de nuevos talentos y ampliar las alternativas para que niñas, niños y jóvenes de Playa del Carmen puedan desarrollar sus habilidades deportivas.