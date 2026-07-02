Acusan a jueza de retrasar en 17 ocasiones la audiencia inicial de un caso de presunta violación

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CHETUMAL.- Una jueza de control adscrita al municipio de Othón P. Blanco fue denunciada penalmente y de manera pública por una mujer que la acusa de haber diferido en 17 ocasiones la audiencia inicial de un proceso por presunta violación, situación que, asegura, ha impedido el avance del caso desde 2024.

La denunciante, Clara Yesenia Castañeda, señaló en entrevista telefónica que la juzgadora Marbella Doporto Orozco ha pospuesto de forma reiterada la audiencia en la que el Ministerio Público busca formular imputación contra el hombre al que acusa de haberla agredido sexualmente.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron en 2024, al término de una reunión familiar, cuando el presunto responsable, quien en ese momento era pareja de una de sus primas, presuntamente la violó.

La víctima sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, el procedimiento judicial no ha logrado superar la etapa inicial debido a los continuos diferimientos de la audiencia.

Afirmó que la carpeta de investigación contiene diversas pruebas periciales, entre ellas estudios de ADN, además de otros elementos de prueba que, a su consideración, respaldan la acusación y justifican que el proceso continúe.

Según la denunciante, la defensa considera que el Ministerio Público permanece imposibilitado para avanzar debido a que aún no ha podido formular formalmente la imputación contra el señalado, como consecuencia de las sucesivas suspensiones de la audiencia.

También sostuvo que los aplazamientos constantes representan una forma de revictimización, al obligarla a acudir de manera reiterada a diligencias que finalmente son diferidas, sin que exista una resolución sobre el fondo del asunto.

Ante esta situación, informó que presentó una denuncia contra la jueza Marbella Doporto Orozco, a quien acusa de obstaculizar su derecho de acceso a la justicia.

Asimismo, solicitó que las autoridades competentes investiguen la actuación de la impartidora de justicia y esclarezcan si existe algún vínculo familiar entre la jueza y el imputado, al considerar que esa posibilidad debe ser descartada.

“Yo en lo personal no busco dinero. Estoy siendo segura y hay pruebas de que él fue. Tengo testigos, tengo llamadas. Yo busco justicia y que él pague, como debe de ser”, expresó.

La denunciante también pidió que se garantice un proceso apegado a los principios de justicia pronta e imparcial establecidos en la Constitución y en el sistema penal acusatorio.

Hasta el momento, las autoridades del Poder Judicial no han emitido una postura pública sobre los señalamientos ni sobre la denuncia presentada contra la jueza.