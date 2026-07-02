Ricardo Monreal exige a Estados Unidos presentar pruebas sobre presunto financiamiento del CJNG a políticos

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CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió al gobierno de Estados Unidos entregar las pruebas que respalden los señalamientos sobre un presunto financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a campañas políticas en México y sostuvo que, si existen evidencias, la Fiscalía General de la República (FGR) debe iniciar las investigaciones correspondientes.

Las declaraciones del legislador se producen después de que el Departamento del Tesoro estadounidense afirmara que una red vinculada con el llamado huachicol fiscal destina recursos obtenidos mediante el robo de combustible al financiamiento de actividades políticas.

Monreal señaló que corresponde a las autoridades mexicanas verificar la veracidad de esas acusaciones y determinar si existen delitos que perseguir.

“Yo no sé si haya pruebas; si se presentan pruebas, la Fiscalía tiene que perseguir de oficio este tipo de delitos. Vamos a esperar que la Fiscalía General de la República determine si esto que asevera una institución de Estados Unidos es cierto y si resultan delitos que perseguir”, declaró en entrevista con medios de comunicación.

El diputado aseguró que la actual administración ha fortalecido el combate al crimen organizado y a las redes de huachicol fiscal, al sostener que nunca antes se habían impulsado investigaciones y detenciones con la misma intensidad.

“Todo lo que está sucediendo en México se está atendiendo y resolviendo. Nunca antes, en ningún gobierno, antes de 2018, se persiguió con tanto ahínco y con tanta firmeza al crimen organizado”, afirmó.

Respecto a los señalamientos emitidos por autoridades estadounidenses, Monreal consideró que forman parte del ambiente político previo a las elecciones de noviembre en ese país y atribuyó las acusaciones al contexto electoral.

“Es normal que Estados Unidos, ahora en su periodo electoral que inicia rumbo a la elección de noviembre, utilice a México de manera permanente con señalamientos de este tipo. Se inscribe en un discurso retórico electoral del gobierno de Estados Unidos y de sus funcionarios”, expresó.

Aun así, insistió en que, si las autoridades financieras de Estados Unidos cuentan con pruebas sobre los hechos denunciados, deben entregarlas a la Fiscalía General de la República para que sean integradas a las investigaciones.

“Si tuviesen las pruebas, estos órganos financieros deben presentarlas ante la Fiscalía General de la República”, enfatizó.

Sobre la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la investigación difundida por el Departamento del Tesoro, Monreal consideró que esa colaboración institucional responde a la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que el que la UIF esté colaborando con estas instituciones es por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la UIF depende de Hacienda y Hacienda depende de la Presidenta. La Presidenta ha mostrado voluntad política para que todo este tipo de cosas pueda investigarse”, señaló.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera ya realizaba investigaciones sobre esta red de huachicol fiscal antes del anuncio realizado por el gobierno de Estados Unidos.

La mandataria cuestionó que la administración del presidente Donald Trump difundiera la información de manera unilateral, sin esperar la emisión de un comunicado conjunto entre ambos países.

“En este caso, de las que habla este comunicado, ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta, y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene. Así lo digo muy francamente”, declaró.

El martes 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra 11 personas físicas y morales por su presunta participación en una red de huachicol fiscal relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.