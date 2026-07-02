Denuncian que 60 personas fueron despedidas del Parque del Jaguar; exigen investigación

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TULUM.- Un grupo de aproximadamente 60 trabajadores del Parque del Jaguar denunció haber sido despedido entre ayer y hoy, situación que, aseguran, dejó sin empleo a decenas de familias que dependían de ese ingreso.

De acuerdo con los exempleados, la terminación de la relación laboral ocurrió tras concluir los contratos temporales bajo los que fueron contratados, primero por periodos de tres meses y posteriormente por un mes.

Explicaron que, al finalizar la vigencia de sus contratos el pasado 30 de junio, les notificaron que no continuarían laborando en el proyecto debido a que sus servicios ya no eran requeridos.

Los afectados afirmaron que este esquema de contratación los colocó en una situación de incertidumbre respecto a sus derechos y prestaciones laborales, además de dejarlos sin una fuente de ingresos.

Asimismo, expresaron su inconformidad al considerar que los proyectos impulsados por el Gobierno Federal, que fueron presentados como una oportunidad para generar empleo y desarrollo en Tulum, no les ofrecieron la estabilidad laboral que esperaban.

Los exempleados también hicieron referencia a la salida del entonces director general de Grupo Mundo Maya, el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, y solicitaron que las autoridades investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la administración del parque y la asignación de contratos.

Hasta el momento, dichas acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades competentes.

Finalmente, los trabajadores pidieron la intervención de las autoridades federales para revisar los despidos y garantizar que los proyectos públicos generen empleos estables, con respeto a los derechos laborales y condiciones dignas para el personal.