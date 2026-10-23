Afiliados a Coparmex buscan evitar cierres y más desempleo en Cozumel

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COZUMEL.- Empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cozumel buscan sostener la operación de sus negocios para preservar empleos, mientras confían en que la temporada invernal favorezca la recuperación económica de la isla.

Alejandro Gutiérrez, presidente local del organismo, señaló que los establecimientos enfrentan un periodo difícil. Pese a ello, sus propietarios se han propuesto mantenerlos abiertos por las repercusiones que un cierre tendría en los trabajadores y sus familias.

El dirigente destacó que conservar las fuentes laborales es una de las principales preocupaciones del sector, especialmente en actividades ligadas al turismo, como la hotelería y los restaurantes.

Los afiliados esperan que una mayor afluencia de turistas y cruceristas durante los próximos meses ayude a elevar las ventas y estabilizar el comercio y los servicios.