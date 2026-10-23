Docentes enfrentarían suspensión administrativa por utilizar celulares en clase, informa la SEQ

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CHETUMAL.- La restricción del uso de celulares durante las clases en primarias y secundarias de Quintana Roo también se aplicará a los docentes a partir del 3 de noviembre, advirtió el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Olivera González.

El funcionario señaló que quienes incumplan estarán sujetos a las medidas disciplinarias previstas en el Marco para la Convivencia Escolar en las Escuelas de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), según el nivel de la falta.

En entrevista, explicó que la disposición busca establecer el mismo criterio para estudiantes y maestros, de modo que los adultos den el ejemplo y eviten utilizar el teléfono durante las clases.

“Si lo restringimos al alumno y los adultos estamos ocupando el teléfono y sobre todo en clase, no es lo correcto”, expresó.

Olivera González informó que las primeras reuniones se realizaron con supervisores y jefes de sector para darles a conocer el acuerdo nacional. Añadió que también se trabajó con docentes y padres de familia para preparar su aplicación.

De acuerdo con la SEQ, las sanciones para maestros detectados utilizando el celular en clase podrían incluir una suspensión administrativa. El subsecretario insistió en que los educadores deben ser los principales referentes para el cumplimiento de la medida.

Señaló que madres, padres, estudiantes y demás personal educativo ya fueron notificados sobre la normativa, vinculada con el acuerdo 09-09-26 publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El funcionario aclaró que los alumnos podrán llevar sus teléfonos a la escuela. La restricción corresponde a su utilización durante las clases, con excepción de una emergencia; también podrán usarlos cuando no se encuentren en clase.