Uber abre registro para taxistas de Tulum; incorporación de vehículos particulares sigue sin aclararse

Comparte esta Noticia

TULUM.- Uber abrió un proceso de registro para taxistas de Tulum que les permitirá recibir solicitudes digitales de pasajeros y contar con una alternativa para ampliar sus oportunidades de trabajo.

Para incorporarse, la plataforma solicita una fotografía de perfil, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación de taxi vigente y una verificación de antecedentes.

En el procedimiento consultado no figuraba una opción equivalente para vehículos particulares. Por tanto, quedó pendiente aclarar si sus propietarios podrán registrarse mediante otra vía y cuáles serían las autorizaciones necesarias del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

La apertura del registro ofreció a los taxistas una vía adicional para captar pasajeros, aunque la información disponible al 23 de octubre de 2026 no confirmó la permanencia de esta modalidad ni las condiciones de incorporación de otros conductores.