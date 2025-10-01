Propone Morena el “Día del Pueblo”, que obliga a alcaldes a realizar audiencias públicas una vez por semana

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Jorge Sanén Cervantes, diputado de Morena, impulsa la iniciativa del “Día del Pueblo”, abriendo paso al Plan Municipalista de Morena, que tiene como principal objetivo que cada vez que un municipio sea gobernado por el referido partido tenga el sello distintivo de atención cercana al pueblo.

Es así como las autoridades de los ayuntamientos realizarán audiencias públicas consideradas como “El Día del Pueblo”, para que todas y todos puedan exponer sus necesidades, problemáticas, opiniones y sugerencias al centro de la vida pública, en donde las autoridades municipales deberán atender con profesionalismo, ética y prontitud las inquietudes de la sociedad de sus respectivos municipios, garantizando así una atención directa entre sociedad civil y gobierno, reforzando el entendimiento mutuo y visibilizando áreas de oportunidad en beneficio de todas las personas.

El objetivo es que los gobiernos y las instituciones públicas pongan al centro de sus prioridades la justicia social como su objetivo más importante, con cercanía a la población.

Esta acción legislativa resulta de vital importancia, toda vez que materializa esta cercanía gubernamental y solución de gestiones entre las autoridades de los ayuntamientos municipales y la población en general.

Fuente: Cambio22