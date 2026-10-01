Alertan por falsos sacerdotes que ofrecen servicios para bodas en hoteles de Cancún

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CANCÚN.- Hoteles de Cancún han reportado casos de personas que presuntamente se hacen pasar por sacerdotes para oficiar bodas, situación que llevó a autoridades eclesiásticas a pedir a parejas, organizadores de eventos y prestadores de servicios verificar la identidad y las credenciales de quienes son contratados para realizar ceremonias religiosas.

El obispo Salvador González Morales confirmó que la Diócesis ha tenido conocimiento de casos tanto en la zona norte de Quintana Roo como en comunidades del sur del estado, por lo que recomendó consultar directamente con las oficinas parroquiales antes de contratar a un sacerdote.

La problemática se presenta principalmente cuando los supuestos ministros religiosos llegan a las parejas mediante recomendaciones de hoteles, wedding planners u otros intermediarios. La confianza depositada en esos proveedores, advirtió, no garantiza que la persona esté debidamente ordenada o autorizada para celebrar el sacramento.

Para las parejas, las consecuencias pueden ir más allá de una posible pérdida económica, debido a que una boda destino puede representar gastos superiores a los 100 mil pesos. Desde el punto de vista religioso, la Diócesis advirtió que una persona que no sea sacerdote no puede administrar válidamente los sacramentos reservados a ministros ordenados.

Ante los reportes, representantes del sector hotelero señalaron que se han reforzado los procedimientos para comprobar las credenciales y referencias de proveedores relacionados con la organización de bodas, con el objetivo de reducir el riesgo de fraudes y evitar afectaciones a los visitantes y a la imagen del destino.

La recomendación de la Diócesis es que las parejas no se limiten a las referencias proporcionadas por intermediarios y consulten directamente con una parroquia para confirmar la identidad del sacerdote que realizará la ceremonia y comprobar que efectivamente se encuentre ordenado y autorizado.

La advertencia también está dirigida a hoteles y organizadores de bodas, debido a que forman parte de la cadena de contratación de servicios para uno de los segmentos turísticos de mayor importancia en los destinos del Caribe Mexicano.

La situación surge además en momentos en que algunos destinos, entre ellos Tulum, registran una reducción en la demanda de bodas durante la temporada baja y enfrentan factores adicionales como la presencia de sargazo.

Autoridades eclesiásticas insistieron en realizar las verificaciones antes de efectuar cualquier pago, mientras que prestadores de servicios del sector recomendaron solicitar referencias y documentación a quienes sean contratados para participar en las ceremonias.