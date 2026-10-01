Marybel en Pláticas con MC

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La última palabra

– Es su última llamada para la gubernatura y las condiciones son diferentes que hace cinco años, cuando rechazó ser abanderada naranja.

– Manuel Velasco ¿candidato a la presidencia en 2030?

Por Jorge A. Martínez Lugo

Otra vez, como hace cinco años, se fortalece la versión de que la diputada federal Marybel Villegas Canché está en pláticas con el mismísimo dueño del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, valorando ser candidata naranja a la gubernatura, según confirmaron a este espacio fuentes del mismo partido.

Marybel desconoció los resultados de las encuestas y recordemos que se ha opuesto desde 2021 a la entrega de Quintana Roo a Jorge Emilio/Manuel Velasco, por lo que es claro que Marybel no tiene esperanza de tener espacio y movilidad política en el morenismo quintanarroense; la tienen en la mira y ocupa el primer lugar en la lista de políticos vetados en la era verde.

Hace seis años Marybel se acercó a Dante Delgado y finalmente declinó ser la candidata naranja, misma que recayó en José Luis Pech Várguez. Decidió disciplinarse y esperar cinco años para intentarlo de nuevo y, ahora, otra vez decepcionada, según ella, por la falta de transparencia en el método de selección, se queda sin futuro político en el estado; Marybel se enfrenta quizá a su última oportunidad de aspirar a la gubernatura y es natural que tenga pláticas con MC que tiene la puerta abierta a ella y otras figuras inconformes.

De confirmarse que Marybel Villegas será la candidata de Movimiento Ciudadano –buscamos su confirmación pero no obtuvimos respuesta hasta antes de terminar esta colaboración–, sería una figura que impactará en los resultados de las elecciones del 6 de junio de 2027, aunado a que Gustavo Miranda también avanza por su cuenta en la integración de un frente opositor.

Son dos expresiones opositoras a la aplanadora del verde-morenismo que buscará el carro completo y gobernar la era verde quintanarroense sin contrapesos ni equilibrios.

Falta también la decisión de Julián Ricalde, un político de izquierda, no necesariamente morenista, quien juntó con Atenea Gómez Ricalde, se la jugó con Rafael Marín, por lo que su futuro es incierto en la era verde quintanarroense. A ver qué va a pasar también con el frente opositor de la zona maya, que tiene su epicentro en José María Morelos con Luis Carillo.

El proceso avanza, las fuerzas políticas se recomponen y reacomodan, pero mientras tanto, desde Quintana Roo y con los otros cuatro estados bajo su control verde, Manuel Velasco estaría catapultándose para ser el candidato de Morena-Verde a la presidencia de la república en 2030. No es aventurado plantear este escenario del proyecto presidencial verde, que será tema en futuras entregas, ya que podría contar con la bendición desde el mismo Palenque. Usted tiene la última palabra.