Firman en Chetumal la Declaración de Libertad y plantean un proyecto ciudadano para Quintana Roo

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CHETUMAL.- El exdiputado local y empresario Gustavo Miranda García y el expresidente municipal de Benito Juárez, Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, confirmaron que buscarán llevar al frente opositor que impulsan a la contienda por la gubernatura de Quintana Roo, las 11 presidencias municipales y las diputaciones locales en el proceso electoral de 2027.

Durante un encuentro realizado este miércoles en el salón Las Palmas de Chetumal, la agrupación Generando Ideas llevó a cabo la lectura y firma de la Declaración de Libertad de Quintana Roo, un manifiesto ciudadano y político que plantea reunir a distintas expresiones para construir una oposición unificada.

La reunión congregó a unas 60 personas, entre representantes de distintas corrientes políticas, empresarios y líderes vecinales. Además de una rueda de prensa, se abrió un espacio de diálogo para que los asistentes expresaran sus inconformidades y plantearan propuestas ante los problemas de la entidad.

Entre los participantes estuvieron la regidora de Bacalar, Tania Casa Madrid, del PRI; Hassan Medina, del PAN; Víctor Zapata Vales, simpatizante de Movimiento Ciudadano; el regidor de Tulum, Eugenio Barbachano, y Tirso Esquivel, entre otros.

El movimiento surgió alrededor de Generando Ideas, agrupación impulsada por Miranda García que busca abrir espacios para la participación social e incorporar a ciudadanos y actores de diferentes partidos. Sus promotores señalaron que el proyecto pretende competir por los distintos cargos que estarán en disputa en 2027.

Durante su intervención, Miranda García cuestionó la gestión del Gobierno estatal, al que responsabilizó de los problemas que enfrenta Quintana Roo, y propuso organizar un frente ciudadano para comenzar a atenderlos. Entre los asuntos abordados estuvieron la inseguridad, la corrupción, el abandono del campo y las dificultades económicas de distintos sectores de la población.

Tania Casa Madrid explicó que el proyecto busca construir unidad entre quienes desean participar en un cambio de rumbo para el Estado, mediante el trabajo en equipo y propuestas que puedan traducirse en acciones.

La regidora también cuestionó la impunidad, la extorsión y la falta de rendición de cuentas. Reclamó explicaciones sobre viajes en aviones privados y el manejo del presupuesto público, al considerar que los recursos deben destinarse al bienestar colectivo y no a privilegios de unos cuantos.

Miranda García abordó, además, la disminución de vuelos en el aeropuerto de Cancún. Aseguró que en días recientes la terminal registró una jornada con 286 vuelos, cifra que contrastó con los más de 700 diarios que, según expuso, normalmente recibe.

“Hace unos días tuvimos el peor día en la historia del aeropuerto de Cancún, 286 vuelos, cuando normalmente tenemos más de 700 vuelos diarios”, afirmó.

También criticó los incrementos al derecho que pagan los turistas extranjeros no residentes al adquirir un boleto de avión. Sostuvo que los recursos se destinan a otras dependencias y cuestionó que se busque elevar el cobro mientras disminuye la actividad aérea.

De acuerdo con las cifras que presentó, el monto pasó de 861 a 983 pesos el año pasado, un aumento de aproximadamente 14 por ciento. Añadió que el paquete económico contempla elevarlo a mil 335 pesos, lo que representaría otro incremento cercano al 35 por ciento y un aumento acumulado de alrededor del 55 por ciento respecto de la tarifa inicial.

Los impulsores del frente han realizado encuentros en distintos municipios y contemplan mantener reuniones y diálogos principalmente en Chetumal, Cancún, Cozumel y Tulum, con la intención de ampliar su presencia a los 11 municipios de Quintana Roo.

Sobre su participación electoral, Miranda García sostuvo que esperarán los plazos establecidos. Al mismo tiempo, acusó a Morena de anticiparse a los tiempos electorales y aseguró que sus candidatos comenzaron a hacer campaña un año antes.

Para avanzar hacia la contienda de 2027, el frente deberá definir candidaturas y mecanismos de participación conjunta entre los partidos y actores que se incorporen. La Declaración de Libertad de Quintana Roo constituye uno de los primeros documentos con los que sus promotores buscan presentar una alternativa de oposición en el Estado.