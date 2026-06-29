Alistan fideicomiso para impulsar el Polo de Desarrollo de Chetumal

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CHETUMAL.- El Gobierno de Quintana Roo dio un paso clave para la puesta en marcha del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Chetumal (Podecobi Chetumal), al publicar el acuerdo mediante el cual se constituye el Fideicomiso Maestro que administrará, desarrollará y operará este proyecto estratégico.

El acuerdo, firmado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa tras la propuesta del Comité Técnico de Evaluación del Podecobi, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 25 de junio, apenas seis días antes de que se cumpla un año de la declaratoria federal que dio origen al polo de desarrollo, emitida el 1 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

Como parte de la resolución, se instruyó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para que integre el fideicomiso en un plazo máximo de 45 días naturales, por lo que deberá quedar formalmente constituido durante la primera semana de agosto.

Aún está pendiente la designación de la empresa desarrolladora del Podecobi, la cual deberá acreditar experiencia en proyectos inmobiliarios de gran escala, incluyendo diseño, construcción, administración, comercialización, operación y mantenimiento. Su selección podrá realizarse mediante concurso público o por asignación directa debidamente justificada por el Gobierno del Estado.

El Fideicomiso Maestro contará con patrimonio propio e independiente, aunque no tendrá estructura orgánica. Su coordinación estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, dependencia responsable de supervisar su operación y garantizar el cumplimiento de los objetivos para los que fue creado.

De acuerdo con el acuerdo publicado, el fideicomiso tendrá como finalidad impulsar el desarrollo regional y atraer inversiones productivas mediante la planeación, construcción, administración y operación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Chetumal.

Asimismo, se instruyó a la Sefiplan y a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado (Agepro) a aportar al patrimonio del fideicomiso las 87.8010 hectáreas que anteriormente correspondían al Recinto Fiscalizado y que ahora forman parte del Podecobi, además de cualquier superficie adicional que sea autorizada.

El patrimonio del fideicomiso también podrá integrarse con bienes muebles e inmuebles, derechos y aportaciones provenientes de los gobiernos estatal y municipal, organismos paraestatales y personas físicas o morales del sector privado, así como con los rendimientos financieros que se generen por la administración de esos recursos.

Entre sus principales atribuciones se encuentran administrar el patrimonio fideicomitido; fungir como vehículo de inversión y fuente de financiamiento para proyectos relacionados con el Podecobi; desarrollar, operar y conservar la infraestructura urbana necesaria; construir inmuebles destinados a inversiones públicas y privadas; así como arrendar, enajenar o ceder derechos sobre los bienes que integren el patrimonio del fideicomiso.

También tendrá facultades para administrar el Polo de Desarrollo conforme al convenio suscrito con el Gobierno de México; promover la instalación de empresas; realizar estudios técnicos y de viabilidad; gestionar concesiones, permisos y licencias, y establecer mecanismos de inversión con el sector privado mediante fideicomisos, sociedades mercantiles u otras figuras jurídicas que favorezcan la atracción de capital.

El órgano máximo de decisión será un Comité Técnico integrado por nueve representantes del Gobierno de Quintana Roo con derecho a voz y voto. Estará presidido por la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y contará con la participación de las secretarías de Finanzas y Planeación, Obras Públicas, Educación, Trabajo y Previsión Social, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado.

Además, asistirán como invitados permanentes, con voz pero sin voto, representantes de la Secretaría de Economía del Gobierno de México y del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fungirá como comisario público del fideicomiso.