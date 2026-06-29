Nayib Bukele se registra para buscar un tercer mandato presidencial en El Salvador

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EL SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue registrado como precandidato presidencial por el partido oficialista Nuevas Ideas para participar en el proceso interno con miras a las elecciones generales de 2027, en las que buscará un tercer mandato consecutivo.

La inscripción fue anunciada por el dirigente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah Bukele, primo del mandatario, quien compartió en la red social X las actas correspondientes y afirmó que el partido se encuentra preparado para una nueva contienda electoral.

En la misma fórmula fue registrado el actual vicepresidente, Félix Ulloa, quien aspira a permanecer en el cargo durante un nuevo periodo de gobierno.

Como parte del proceso interno, la candidatura deberá ser ratificada en las elecciones primarias del partido, programadas para el próximo 12 de julio. No obstante, se prevé que Bukele sea el único aspirante, ya que no se anticipa competencia al interior de Nuevas Ideas, fuerza política que actualmente controla la Asamblea Legislativa y mantiene una amplia mayoría en el escenario político salvadoreño.

Los comicios generales están previstos para el 28 de febrero de 2027, cuando la ciudadanía elegirá de manera simultánea al presidente de la República, diputados y alcaldes, conforme al nuevo calendario electoral aprobado mediante la reforma impulsada el año pasado.

La posibilidad de que Bukele compita por un nuevo periodo presidencial deriva de las reformas constitucionales aprobadas en 2025 por la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo cuenta con mayoría calificada.

Entre los cambios aprobados se encuentra la reelección presidencial indefinida, la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y la unificación de las elecciones nacionales para que todos los cargos de elección popular se definan en una sola jornada.

Aunque Bukele fue reelegido en 2024 para un periodo que originalmente concluiría en 2029, las modificaciones constitucionales redujeron la duración de ese mandato para ajustar el calendario electoral. En caso de ganar las elecciones de 2027, permanecería al frente del Ejecutivo hasta el 31 de mayo de 2033, con un total de 14 años consecutivos en la Presidencia.