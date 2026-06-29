Fiscalía asegura dos hoteles dentro del Parque del Jaguar en Tulum

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TULUM.- La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró los hoteles Las Palmas y Cinco Tulum, localizados dentro del Parque del Jaguar, durante un operativo ministerial efectuado la madrugada del pasado viernes. Hasta el momento, la dependencia no ha informado las causas que originaron la intervención.

De acuerdo con testimonios de personas presentes en el lugar, agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión (FECDSE) llegaron alrededor de las 5:30 de la mañana y solicitaron a los veladores desalojar ambos inmuebles antes de colocar sellos oficiales de aseguramiento, fechados el 26 de junio de 2026, en los accesos principales.

Durante la diligencia, el personal ministerial no explicó a los trabajadores el motivo del operativo ni proporcionó información sobre las investigaciones relacionadas con el caso. Tras concluir las actuaciones, los elementos permanecieron resguardando los inmuebles.

Al cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no había emitido un posicionamiento oficial para esclarecer las razones del aseguramiento, por lo que se desconoce si existe una carpeta de investigación, cuál sería el delito que se investiga o si hay personas involucradas.

Los representantes de ambos hoteles tampoco habían fijado una postura pública sobre lo ocurrido, por lo que el caso permanece rodeado de hermetismo.

La ausencia de información oficial ha propiciado diversas versiones entre trabajadores y prestadores de servicios turísticos que operan en el Parque del Jaguar; sin embargo, ninguna de ellas ha sido confirmada por las autoridades.

El aseguramiento se produce en un contexto complicado para el sector turístico de Tulum, donde empresarios han reportado una disminución en la ocupación hotelera y en la afluencia de visitantes durante los últimos meses.

Aunque el operativo concluyó sin incidentes y no se reportaron personas detenidas, la falta de información mantiene la incertidumbre entre empresarios y trabajadores de la industria turística, quienes esperan que la Fiscalía dé a conocer los motivos de la intervención en dos hoteles ubicados dentro de uno de los proyectos turísticos y ambientales más importantes del municipio.

Hasta ahora, las autoridades estatales tampoco han precisado cuánto tiempo permanecerán los inmuebles bajo resguardo ministerial ni cuándo podrían retirarse los sellos de aseguramiento.