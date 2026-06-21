INE exonera a hermano de Andrés Manuel López Obrador por presunto financiamiento ilegal

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró infundadas las denuncias presentadas por el PAN y el extinto PRD contra Martín Jesús López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presunto financiamiento ilegal relacionado con actividades políticas y electorales.

La resolución fue aprobada por unanimidad durante la sesión del órgano electoral, luego de que la autoridad concluyera que no existían elementos suficientes para acreditar que Martín López Obrador hubiera recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita para beneficiar a Morena en los procesos electorales investigados.

El proyecto fue presentado por el consejero Uuc-kib Espadas Ancona como parte de un conjunto de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

La decisión también eximió de responsabilidad a David León Romero y al partido Morena, al determinar que las investigaciones no lograron demostrar una violación a la legislación electoral ni la existencia de financiamiento ilegal.

El expediente tuvo su origen en la difusión de videos publicados entre 2020 y 2021 por el medio Latinus. En una de las grabaciones aparece Martín López Obrador recibiendo dinero en efectivo durante una reunión realizada en Chiapas, material que motivó las denuncias de los partidos de oposición.

De acuerdo con la investigación, también se revisaron publicaciones periodísticas sobre presuntas entregas de recursos destinadas a actividades relacionadas con el movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador entre 2013 y 2018.

Sin embargo, tras el análisis de las pruebas disponibles, el INE concluyó que no fue posible acreditar irregularidades en materia de financiamiento político.

La resolución formó parte de una sesión en la que el Consejo General también revisó otros procedimientos sancionadores relacionados con fiscalización, procesos electorales y organizaciones interesadas en constituirse como partidos políticos.