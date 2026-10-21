Ana Patricia Peralta anuncia descuento del 100% en multas y recargos para regularizar establecimientos

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CANCÚN.- El Ayuntamiento de Benito Juárez anunció un descuento del 100 por ciento en multas y recargos de Imagen Urbana y Protección Civil para facilitar la regularización de establecimientos y la obtención de licencias de funcionamiento.

La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, explicó que la acumulación de esos adeudos puede dificultar que los propietarios pongan al corriente sus negocios, particularmente los pequeños comercios y emprendimientos que inician operaciones.

La medida busca apoyar los trámites de tiendas, cafeterías, restaurantes, estéticas y papelerías, entre otros establecimientos. “Que podamos facilitar que puedan obtener su licencia de funcionamiento”, expresó.

El beneficio comprende las multas y los recargos de los dos rubros municipales mencionados, con la intención de que esos adeudos no obstaculicen la formalización de las actividades económicas.

Como parte de las acciones de apoyo, Peralta también anunció la apertura de la oficina “Atención a tu Negocio”, que brindará orientación y acompañamiento a quienes tramiten su licencia de funcionamiento.