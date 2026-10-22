Invita Mara Lezama a vivir la magia del Janal Pixán por primera vez en Calderitas

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CALDERITAS.- Para celebrar nuestras raíces, preservar las tradiciones y compartir en familia una de las festividades más representativas de nuestra cultura, la gobernadora Mara Lezama Espinosa invitó a las y los quintanarroenses, así como a turistas y visitantes, a disfrutar del Janal Pixán “Tradición Viva”, que por primera vez se realizará en la comunidad turística de Calderitas, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con entrada completamente gratuita.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la Gobernadora destacó que durante tres días Calderitas se llenará de color, música, sabores y expresiones culturales para recibir a las familias que deseen vivir esta celebración dedicada a recordar y honrar a quienes ya no están.

“En Quintana Roo, nuestras tradiciones se viven, se sienten y se llevan en el corazón. Podrás disfrutar con toda tu familia de cultura, sabores, música y momentos que nos conectan con nuestras raíces”, expresó Mara Lezama.

Uno de los principales atractivos será el regreso de las ánimas navegando por la Bahía de Chetumal, un espectáculo que por primera vez podrá disfrutarse en Calderitas y que busca mantener viva la tradición de recordar a nuestros seres queridos.

La celebración también contará con desfiles de catrinas y charangas, altares de muertos, presentaciones de música y bailes caribeños, leyendas, artesanías y una amplia muestra de la gastronomía regional.

Mara Lezama señaló que esta festividad también representa una oportunidad para promover la convivencia familiar, fortalecer el tejido social y dar a conocer los atractivos de Calderitas, una comunidad turística ubicada a orillas de la Bahía de Chetumal.

La Gobernadora reiteró que todas las actividades serán gratuitas, por lo que invitó a las familias de Chetumal, Calderitas y comunidades cercanas, así como a quienes visitan el sur del estado, a sumarse a esta celebración llena de cultura y tradición.

“Hagamos de estas fechas una oportunidad para compartir, para recordar y celebrar lo que somos. Vengan con toda la familia aquí a Calderitas, ¡Tradición Viva!, y disfrutemos juntas y juntos el Janal Pixán”, expresó Mara Lezama.