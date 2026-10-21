Empequeñece la oposición en la encuesta de El Financiero

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La última palabra

– Morena se consolida como el partido hegemónico en México con 46% de la intención del voto; el verde alcanzaría el 2% en caso de que compitiera solo.

Por Jorge A. Martínez Lugo

La reciente encuesta de El Financiero –medio crítico contra la 4T– presenta a Morena sumamente fortalecido con 46% de la intención del voto, por lo que de llevarse a cabo las elecciones ahora, se estaría consolidando Morena como partido hegemónico, similar a los mejores tiempos del PRI.

En esta encuesta que corresponde únicamente a la Cámara de Diputados federal, el PAN se mantiene como segunda fuerza electoral, pero con apenas 8% de la intención del voto, por encima del PRI que se mantiene en tercer lugar con un mínimo histórico de 6%.

MC-PV-PT

Más atrás quedan Movimiento Ciudadano con 5% y el PVEM con 2%, lo que significa que si compitiera solo, el verde perdería su registro. El PT igual lo perdería, apenas alcanzaría 1%, mientras que la franja de indecisos se amplía al 31%, lo que daría margen a cada partido.

INE-TEPJF APROBACIÓN MODERADA

A menos de un año de los comicios, la confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE) alcanza 52%, según revela la encuesta, mientras que la confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación registra 48%.

Históricamente, el INE-TEPJF han alcanzado sus niveles más altos de aprobación hasta de 60-65 por ciento, mientras que los mínimos han sido hasta de 40% en los años 2021 a 2023.

Así que una aprobación de 52% y 48% es un nivel de aceptación moderada, rumbo a las elecciones de 2027. Estos son los datos; usted tiene la última palabra.