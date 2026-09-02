Ana Paty Peralta niega cancelación de visa y asegura que su documentación está en orden

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CANCÚN.- La presidenta municipal con licencia de Benito Juárez, Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña, rechazó la versión sobre la presunta cancelación de su visa estadounidense y la de integrantes de su familia, y aseguró que su documentación se encuentra en orden.

Peralta de la Peña respondió a través de sus redes sociales después de que El Financiero publicara que autoridades de Estados Unidos habrían retirado las visas de Peralta de la Peña, de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y de su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.

“Amigas y amigos, ante la información que ha circulado en las últimas horas, quiero ser muy clara: lo publicado sobre mi persona y mi familia es falso. Mi documentación se encuentra en orden”, afirmó.

Peralta de la Peña señaló que no participará en especulaciones ni en “polémicas innecesarias” alrededor de la información difundida y pidió privilegiar la verdad, el respeto y la unidad.

“Creo firmemente que hoy más que nunca debemos privilegiar la verdad, el respeto y la unidad”, expresó.

No proporcionó mayores detalles sobre el estatus de su visa ni mostró documentación que permitiera verificar públicamente su vigencia. Su posicionamiento se limitó a negar la información publicada y asegurar que sus documentos están en orden.

El Financiero había reportado horas antes, con base en fuentes con conocimiento del caso, que Estados Unidos retiró las visas de la alcaldesa, su esposo y su suegro.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado públicamente sobre alguna medida migratoria contra Peralta de la Peña ni las razones que eventualmente la habrían motivado.

La publicación también señaló la existencia de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con presunto desvío de recursos públicos, posibles operaciones de contrabando de hidrocarburos y supuestos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Esos señalamientos corresponden a líneas de investigación y no constituyen por sí mismos una acusación formal ni una determinación de responsabilidad penal contra la presidenta municipal.

Peralta de la Peña cerró su posicionamiento asegurando que continuará adelante “con la convicción de que la verdad siempre prevalece”.