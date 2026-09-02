Sheinbaum endurece controles aduaneros: 63 agentes pierden sus patentes por irregularidades

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal ha retirado 63 patentes de agentes aduanales desde el inicio de la actual administración por irregularidades relacionadas con el contrabando de combustibles y otras faltas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria señaló que las medidas forman parte de las acciones emprendidas para reforzar los controles en las aduanas y combatir operaciones irregulares.

Sheinbaum explicó que la nueva Ley Aduanera incrementó la responsabilidad de los agentes que intervienen en las operaciones de comercio exterior, al establecer su corresponsabilidad cuando se detecten delitos o irregularidades.

“Antes tenían responsabilidades, pero gozaban de todos los derechos. Ahora tienen las responsabilidades, pero también son corresponsables en el caso de algún delito o alguna irregularidad en aduanas”, señaló.

Además de las 63 patentes retiradas, indicó que fueron cancelados permisos de recintos fiscales en los que se detectaron incumplimientos, aunque no precisó cuántos establecimientos fueron sancionados.

La Presidenta destacó también un aumento de aproximadamente 250 mil millones de pesos en la recaudación aduanera durante 2025 respecto al año anterior.

Sin embargo, reconoció que durante los primeros meses de 2026 los ingresos no alcanzaron las metas previstas. Atribuyó esta situación a la apreciación del peso frente al dólar y a que numerosas empresas adelantaron importaciones antes de la entrada en vigor de aranceles para países con los que México no tiene tratado de libre comercio.

Esta situación fue particularmente visible en la aduana de Manzanillo, donde se anticipó la importación de vehículos durante diciembre y se acumularon inventarios.

Dentro de las acciones contra operaciones irregulares, Sheinbaum informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también ha cancelado registros federales de contribuyentes a comercializadoras que facturaban combustible sin que realmente transportaran el producto.

La mandataria relacionó el combate al contrabando de combustibles con una mayor venta dentro del mercado formal y con el acuerdo voluntario alcanzado con distribuidores para mantener la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro.

Según relató, empresarios gasolineros le han señalado que la disminución del combustible de contrabando les ha permitido incrementar sus ventas y contribuir a mantener los precios.

Sheinbaum también fue cuestionada sobre las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda y exmandos de la Secretaría de Marina-Armada de México señalados dentro de un caso de presunto contrabando de combustible.

Ante la pregunta de si Ojeda ha sido llamado a declarar, la Presidenta pidió que sea la FGR la que informe sobre el desarrollo de las investigaciones hasta donde lo permita el proceso judicial.

“Que la Fiscalía explique y no hay nada que esconder, absolutamente nada”, afirmó.

Sheinbaum señaló que las primeras detenciones relacionadas con el caso se realizaron durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR y que la investigación continúa ahora bajo la conducción de Ernestina Godoy.