Estefanía Mercado construye acuerdos con regidores para atender necesidades de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal, Estefanía Mercado, sostuvo una reunión de trabajo con las y los regidores que integran el Cabildo, con quienes abordó la planificación y coordinación de temas considerados prioritarios para la ciudad.

La Edil destacó la importancia de trabajar en equipo y alcanzar acuerdos para atender las necesidades de Playa del Carmen, por encima de cualquier diferencia entre los integrantes del Cabildo.

Estefanía Mercado afirmó que el bienestar de la población debe mantenerse como prioridad en la toma de decisiones y señaló que continuarán construyendo acuerdos para impulsar acciones en beneficio de la ciudad.