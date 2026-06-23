Anuncia Mara Lezama mil nuevas becas para impulsar a niñas y jóvenes en ciencia y tecnología en Quintana Roo

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CANCÚN.- Durante la entrega de 533 reconocimientos a las participantes de la primera generación del programa Tecnolochicas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la apertura de mil nuevas becas STEM dirigidas a niñas y jóvenes quintanarroenses de entre 12 y 17 años que estudien el nivel de secundaria.

Durante el evento realizado en las instalaciones de Tecmilenio, la Gobernadora destacó que esta iniciativa busca acercar a más jóvenes a disciplinas estratégicas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer su formación académica y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.

Con la presencia de la Coordinadora Nacional de Tecnologías de Fundación Televisa, Maciel Vázquez Montoya, la titular del Ejecutivo señaló que desde el inicio de su administración se asumió el compromiso de construir un estado donde las oportunidades lleguen a todas las personas, sin que el origen, la situación económica o el género limiten las aspiraciones de las nuevas generaciones.

De los 533 reconocimientos entregados a las estudiantes de Preparatoria que concluyeron el programa, 347 hicieron cursos de IA, programación y robótica; 16 se certificaron como Tecnolochicas instructoras; y 170 docentes fueron reconocidas por enseñanza con IA.

Las mil becas para este año están enfocadas en habilidades para creación de videojuegos, chatbot, codear un bot y talleres de electrolab.

Al respecto, Maciel Vázquez destacó que esta iniciativa busca transformar vidas a través del conocimiento y la tecnología. Expresó su satisfacción por esta primera generación de tecnolochicas. “Esto me emociona muchísimo, y vamos por la segunda generación”, dijo.

Antes de entregar los reconocimientos, Mara Lezama afirmó que cada vez que una mujer extiende sus alas, que decide creer en sí misma, ese día avanza toda una comunidad. “Este reconocimiento es mucho más que un papel, es una herramienta para un futuro mejor.

La Gobernadora agradeció la colaboración de Fundación Televisa, así como de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Educación de Quintana Roo, el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT) y los subsistemas educativos participantes, entre ellos CONALEP, CECYTE, COBAQROO y el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos.