Morena perfila candidatura propia en Quintana Roo; PVEM y PT no tienen aspirantes, afirma Johana Acosta

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CHETUMAL.- La dirigente estatal de Morena en Quintana Roo, Johana Acosta Conrado, presentó las reglas para el proceso interno de selección de quien encabezará la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación rumbo a la elección de gobernador en 2027, y aseguró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) mantienen la intención de ir en alianza con Morena.

En conferencia de prensa, Acosta señaló que sostuvo reuniones con los dirigentes estatales del PVEM y del PT, quienes le manifestaron que actualmente no cuentan con perfiles para competir por esa posición dentro de la coalición.

“Tuve la oportunidad de reunirme tanto con el dirigente del Partido Verde, con Renán Sánchez, como con Gerardo Rodríguez, del Partido del Trabajo, y en la plática comentaban que no tenían ningún compañero que quisieran postular a este espacio de coordinación. Eso nos da la garantía de que esa coordinación quede en nuestro partido, hasta el momento”, afirmó.

La líder morenista explicó que el registro de aspirantes se realizará de manera presencial en la Ciudad de México, correspondiendo a Quintana Roo el próximo 26 de junio. También se habilitó una modalidad virtual para los días 22, 23, 25, 26 y 27 de junio.

Indicó que será la Comisión Nacional de Elecciones la encargada de validar la documentación de los participantes y posteriormente dar a conocer la lista oficial de registros aprobados.

Entre los requisitos establecidos se encuentra tener al menos 30 años cumplidos, no contar con antecedentes de violencia de género, familiar o sexual, ni aparecer en el padrón de deudores alimentarios. Asimismo, quienes ocupen cargos públicos deberán separarse de sus funciones y los servidores de elección popular tendrán que solicitar licencia antes de formalizar su registro.

Acosta defendió el método de encuesta como el mecanismo que permitirá definir al perfil con mayor respaldo ciudadano. En caso de que se registren más de seis aspirantes, se aplicará previamente un sondeo para seleccionar a los seis mejor posicionados.

La encuesta final se realizará una vez concluido el Mundial de Futbol de 2026 y los resultados deberán quedar definidos antes del 31 de diciembre de este año.

La convocatoria también establece restricciones para evitar actos anticipados de campaña, al prohibir el uso de espectaculares, campañas de alto costo y recursos públicos para promoción personal. En contraste, se permitirán reuniones vecinales, recorridos en espacios públicos y visitas domiciliarias.