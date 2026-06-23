Estefanía Mercado recibe a medallistas playenses de la Olimpiada Nacional Conade 2026

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó un encuentro de reconocimiento con deportistas y entrenadores de Playa del Carmen de las disciplinas de patinaje sobre ruedas y vela, quienes representaron a Quintana Roo en la Olimpiada Nacional Conade 2026, donde destacó el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia para contribuir en colocar a la entidad en el sexto lugar nacional.

Durante la reunión, organizada por el Instituto del Deporte Municipal, la alcaldesa felicitó a las y los atletas que pusieron en alto el nombre de Playa del Carmen.

Las y los deportistas playenses sumaron 72 medallas a la cosecha quintanarroense (25 de oro, 19 de plata y 28 de bronce), en las disciplinas de patines sobre ruedas, vela, natación, taekwondo, levantamiento de pesas, luchas asociadas, surfing, natación artística y boxeo.

Sólo en patines sobre ruedas, la delegación de Playa del Carmen obtuvo 11 oros, 8 platas y 10 bronces, mientras que vela cosechó 8 oros, 5 platas y 6 bronces.

“Yo los quiero felicitar, los quiero reconocer porque son grandes guerreras y guerreros playenses que nos llenan de mucho orgullo. Como presidenta municipal me siento la más campeona de campeonas porque hay un equipo de jóvenes que está dejando muy alto el nombre de Playa del Carmen”, expresó.

En un diálogo cercano con las y los deportistas, Estefanía Mercado destacó que detrás de cada medalla existe una historia de sacrificio, constancia y trabajo en equipo.

“Ustedes están orgullosos de ustedes mismos porque lograron cumplir sus metas. Hay días en que uno no tiene ganas de entrenar, está cansado o desmotivado, pero aun así se levanta y sigue adelante. Eso es disciplina”, señaló.

Asimismo, reconoció la labor de los entrenadores y de las familias que acompañan el proceso de formación deportiva.

“Los entrenadores hacen algo extraordinario, porque no solo los preparan físicamente, también los preparan mentalmente para competir, enfrentar la presión y superar los nervios. Un aplauso para ellos”, afirmó.

La Presidenta Municipal resaltó que los resultados obtenidos tienen un impacto que trasciende las competencias, ya que convierten a las y los atletas en ejemplos para las nuevas generaciones.

“Hoy ustedes son una fuente de inspiración para muchas niñas, niños y jóvenes de Playa del Carmen. Hay quienes los ven y piensan si ella puede, yo puedo; si él puede, yo puedo. Por eso tienen una gran responsabilidad y también un enorme mérito”, agregó.

Estefanía Mercado reiteró que el deporte continuará siendo una prioridad para su administración mediante el fortalecimiento de la infraestructura deportiva, el impulso a programas de desarrollo de talento y el acompañamiento permanente a las y los atletas.

Por su parte, el director del Instituto del Deporte Municipal, Alberto López Castro, destacó que los logros alcanzados son resultado del trabajo coordinado entre deportistas, entrenadores, padres de familia e instituciones.

“Hoy están reunidos aquí quienes nos han puesto en el podio más alto de México. Es un trabajo en equipo que no sería posible sin la entrega de los entrenadores y el respaldo permanente de los padres de familia. ¡Gracias a ustedes, Quintana Roo logró nuevamente ubicarse en el sexto lugar nacional!”, expresó.

En el presidium estuvieron Saúl Barbosa Heredia, regidor presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte; José Antonio Ramos Trujillo, entrenador de la Selección de Vela de Quintana Roo; Juan Pastor León Hernández, presidente y entrenador de la Asociación de Patinaje de Quintana Roo; Adriana Quiterio Carillo, presidenta de la Asociación de Vela de Quintana Roo; y Eligio Alcántara Solís, director operativo del Instituto del Deporte Municipal de Playa del Carmen.